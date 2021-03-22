Esra Erol, su sözcüsü çocukların hikayesini anlattı
Su tasarrufuyla ilgili en büyük adım kuşkusuz suyun en çok kullanıldığı tarım alanında söz sahibi olanlardan gelecek. Tarımda damla sulama, teknolojinin devreye sokulması, yeraltı su barajları, politika üretenlerin sorumluluğundaki konular. Ancak su tasarrufunda bireysel çabalar da çok önemli. Özellikle de kamuoyunca tanınan kimliklerin çabaları... Bu konuda elini taşın altına koyanlardan biri de televizyon programcısı Esra Erol... Esra Erol "suyun dili yok, onun sözcüsü ben olayım" diye yola çıktı ve o yola yüzlerce çocuğu kattı. Suyun sözcülerinin hikayesini de Ntv'ye anlattı.
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NTV 22.03.2021 - 12:34| Son Güncelleme : 22.03.2021 - 13:06
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