Çocuklara aldırmadan kurşun yağdırdı

İstanbul Esenler’de sokakta arkadaşlarıyla sohbet eden bir genç, kurşun yağmuruna tutuldu. Araçtan inen kimliği belirsiz silahlı saldırgan, sokaktaki çocuklara aldırmadan defalarca ateş etti. Bacaklarına kurşun isabet eden 30 yaşındaki Ç.C. yere yığılıp kalırken maskeli ve şapkalı saldırgan araca binerek kaçtı. Ameliyat olan Ç.C.’nin hastanedeki tedavisi sürerken silahlı saldırgan ve araçtaki iki kişi aranıyor.
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ntv.com.tr 07.06.2021 - 10:57| Son Güncelleme : 07.06.2021 - 11:03
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