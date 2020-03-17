Çocuklara corona virüs nasıl anlatılmalı?

Türkiye'de ilk vakanın açıklandığı 11 Mart'tan bu yana herkes, her yerde corana virüsü konuşuyor. Özellikle küçük çocuklar, yaşananların ne olduğunu tam anlamadığı için endişe duyuyor. Uzmanlara göre, çocuklara virüsü ve korunma yöntemlerini oyunlarla anlatmak gerekiyor. (Haber: Pınar İlik Üçer Kamera: Ahmet Uçar, NTV Haber)
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NTV 17.03.2020 - 11:00| Son Güncelleme : 17.03.2020 - 12:02
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