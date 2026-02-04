Çocuklara yönelik cinsel istismar içerik operasyonu: 47 kişi yakalandı
04.02.2026 10:00
Son Güncelleme: 04.02.2026 10:31
AA
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, çevrim içi iletişim uygulamalarından çocuklara yönelik cinsel istismar içerikleri satın aldıkları ve dijital ortamda depoladıkları iddiasıyla 47 şüpheli gözaltına alındı.
