Çocuklarda scooter tehlikesi

İstanbul'da elektrikli scooterlar, yaya ulaşımına önemli katkı sağlıyor. Ancak zaman zaman kurallar çiğneniyor, bu araçların çocuklar tarafından kullanılması endişe yaratıyor. Son olarak İstiklal Caddesi'nde, elektrikli scooter kullanan 5-6 yaşındaki çocuklar, vatandaşların uyarısıyla, olası bir kazadan kurtuldu.
Abone ol
Paylaş
NTV 19.08.2020 - 12:53| Son Güncelleme : 19.08.2020 - 13:13
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.