Çocuklarda scooter tehlikesi

İstanbul'da elektrikli scooterlar, yaya ulaşımına önemli katkı sağlıyor. Ancak zaman zaman kurallar çiğneniyor, bu araçların çocuklar tarafından kullanılması endişe yaratıyor. Son olarak İstiklal Caddesi'nde, elektrikli scooter kullanan 5-6 yaşındaki çocuklar, vatandaşların uyarısıyla, olası bir kazadan kurtuldu.

NTV 19.08.2020 - 12:53 | Son Güncelleme : 19.08.2020 - 13:13

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