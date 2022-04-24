Çocukların alt geçitteki kameraları kırma eğlencesi pahalıya patladı
Konya’da Yüksek Hızlı Tren alt geçidinde bulunan güvenlik kameralarına eğlenmek isteyen çocuklar tarafından zarar verildi. Bu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, gözaltına alınarak çocuk şube müdürlüğüne teslim edilen çocukların ailelerine 25 bin liralık zararın karşılanması için idari işlem başlatılacağı öğrenildi.
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