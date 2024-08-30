Çocuklarını eski eşinin evinden almaya giden kadına dayak
İstanbul Kağıthane'de 4 çocuk annesi kadının eski eşi, çocukları zamanında getirmedi. Eski eşinin evine çocuklarını almaya giden kadın, eski eşinin sevgilisi ve kuzeni taraından dövüldü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyadan video paylaşarak yardım isteyen kadın, "Eski eşim beni orada silahla kovalamıştır. Ben sadece şunu istiyorum. Ben de diğer kadınlar gibi ölmek istemiyorum. Ben yaşamak istiyorum." dedi.
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