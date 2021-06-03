Çocuklarının gözü önünde eşini döven adama meydan dayağı

İstanbul Beylikdüzü’nde bir adam, restoran çıkışında çocuklarının gözü önünde eşini yumruklayarak dövdü. Kendisini durdurmaya çalışan vatandaşa da saldırınca çevredekiler adama meydan dayağı attı. Aldığı yumruk darbelerinin etkisiyle bayılan kadına restorandakiler yardım etti.

ntv.com.tr 03.06.2021 - 10:20 | Son Güncelleme : 03.06.2021 - 10:28

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