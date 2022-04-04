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Çocuklarının gözü önünde, sokak ortasında böyle dövdü

İstanbul Zeytinburnu’nda bir adam, kız kardeşini çocuklarının gözü önünde sopayla döverek bayılttı. Çevreden koşanlar araya girerek adamı durdurdu. Bayılan kadın hastaneye kaldırılırken abisi de gözaltına alındı. Ancak Hazal G.’nin şikayetini geri alması üzerine abi Hikmet K. serbest bırkakıldı.

Haberler - ntv.com.tr 04.04.2022 - 11:37 | Son Güncelleme : 04.04.2022 - 11:44

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