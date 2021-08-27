“Çocuklarla bir heyecan yaşayalım dedik”

İstanbul Küçükçekmece'de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, önce park halindeki araca çarptı, ardından bahçe duvarını yıktı. Kimsenin yaralanmadığı kazada sürücünün kazayı esprili bir dille anlatması herkesi şaşırttı. Sürücü Önder, “Çocuklarla işe gidiyorduk, biraz heyecan yaşayalım dedik, sonra bir anlık dalgınlığımla küt duvara çarptık” dedi.

NTV 27.08.2021 - 11:19 | Son Güncelleme : 27.08.2021 - 11:26

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