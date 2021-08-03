Çökertme mahallesi yanıyor

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını devam ediyor. Alevler, gün içinde etkili olan rüzgarın etkisiyle Çökertme mahallesine yayıldı. Bölgedeki son durumu NTV Muhabiri Ahmet Örsoğlu ve kameraman Önder Gündoğdu tekneden görüntüledi.
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NTV Haber 03.08.2021 - 01:10| Son Güncelleme : 03.08.2021 - 01:14
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