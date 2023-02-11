Çökme anı kamerada: Kurtarma ekibi enkaz altında kaldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir öğretmen evinin enkazında kurtarma çalışması yürüten ekip, dün oluşan çökme sonucu enkaz altında kaldı. Çökmede Kurtarma Ekibi görevlisi Batuhan Tügen enkaz altında kaldı. Tügen, ekip arkadaşları tarafından kısa sürede kurtarıldı. Kurtarma görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu ve çalışmalara devam ettiği belirtiliyor.

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