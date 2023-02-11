Çökme anı kamerada: Kurtarma ekibi enkaz altında kaldı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir öğretmen evinin enkazında kurtarma çalışması yürüten ekip, dün oluşan çökme sonucu enkaz altında kaldı. Çökmede Kurtarma Ekibi görevlisi Batuhan Tügen enkaz altında kaldı. Tügen, ekip arkadaşları tarafından kısa sürede kurtarıldı. Kurtarma görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu ve çalışmalara devam ettiği belirtiliyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.