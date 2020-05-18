Çöl sıcakları ne zaman bitecek?

Birçok ilde aşırı sıcak etkiliydi. Sokağa çıkma kısıtlaması olmamasına rağmen sokaklar boş kaldı. Antalya'da meteoroloji 91 yılın mayıs ayı sıcaklık rekorunun kırıldığını açıkladı. Termometre 42,7 dereceyi gösterdi. Peki bu sıcaklar ne kadar süreyle etkili olacak? Yanıtı NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan verdi.
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NTV Haber 18.05.2020 - 01:45| Son Güncelleme : 18.05.2020 - 01:54
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