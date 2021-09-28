Çöp atmak için karantinayı delince 4 bin 50 TL ceza yedi
Kırıkkale’de karantinayı ihlal edip çöp atmak için dışarı çıkan Dursun Can Özcan, evinin önünde polislere yakalandı. Vaka sayısındaki artış nedeniyle polisler 24 saat boyunca kentte HES kodu sorgulaması yapıyordu. Gencin Covid-19 testinin pozitif olduğunu gören polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi’ne bildirdi. 4 bin 50 TL ceza ödemek zorunda kalan Özcan ‘‘Nasıl bir iş ya!’’ diyerek tepki gösterdi.
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ntv.com.tr 28.09.2021 - 10:20| Son Güncelleme : 28.09.2021 - 10:33
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