Çöp evden tam 12 kamyon atık çıkarıldı

İlçeye bağlı Gülyaka Mahallesi 2983 Sokak'taki iki katlı meskende, çevre sakinlerinin şikayeti üzerine belediye ekiplerince yapılan denetimlerde yoğun atık birikimi, böcek oluşumu ve kötü koku belirlendi. Durumun risk oluşturması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca ev sahiplerine temizlik ve ıslah işlemleri için süre verildi. Bu sürede gerekli işlemlerin yapılmaması üzerine Karabağlar Belediyesi'nce hukuki süreç başlatıldı. İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliğinden alınan izinle belediye ekipleri, emniyet birimleri eşliğinde adrese girerek boşaltma işlemlerini gerçekleştirdi.

12 kamyondan fazla atık çıkarıldı

Temizlik çalışmalarında 35 personel, 2 kamyon ve 1 kepçenin yanı sıra arama kurtarma ekipleri de görev aldı. Yapının üst kat ve terasındaki atıklar doğrudan kamyonlara yüklenirken, giriş katındaki malzemeler kepçe yardımıyla alandan tahliye edildi. Çalışmalar sonucunda evden şu ana kadar 12 kamyondan fazla atık ve eski eşya çıkarıldı. Bugün devam edecek temizlik sürecinin tamamlanmasının ardından ev ve çevresinde geniş çaplı ilaçlama yapılacağı açıklandı.