Çöp kamyonunun altında kalan kadının mucize kurtuluşu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan 49 yaşındaki Tülay Öncül ölümden döndü. Sabah işe giderken çöpünü atıp kamyonun yanından geçtiğini hatta çöpçülere selam verdiğini anlatan Öncül, ‘‘Beni altına alıp sürükledi. Marketten Hasan bey bağırmasa alıp götürecekti. Kaburgalarım kırıldı, hastanede yattım. Şoförden şikayetçiyim’’ diyerek tepki gösterdi.
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