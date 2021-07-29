Çöp kamyonunun altından inanılmaz kurtuluş

İstanbul Esenyurt'ta market alışverişinden dönen anne ve 3 yaşındaki oğlu sokakta çöp toplayan ve bir anda harekete geçen çöp kamyonunun altında kaldı. Üstlerinden kamyon geçen anne ve oğlu inanılmaz bir şekilde kazadan ufak sıyrıklarla kurtuldu.

NTV 29.07.2021 - 14:34 | Son Güncelleme : 29.07.2021 - 15:12

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