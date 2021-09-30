Çöpe atılan kediyi ezilmekten son anda kurtardı

İstanbul Tuzla’da çöpe atılan bir kedi, temizlik görevlisinin dikkati sayesinde ezilmekten kurtuldu. Kadir Doğan, çöp konteynerini sıkıştırma sistemli araca boşaltırken kedinin sesini duydu. Hemen press işlemini durdurup konteynerin kapağını açan Doğan, hayvanın kaçmasını sağladı. Çöp kapağının pedalla açıldığına dikkat çeken Doğan ‘‘Ayakla basılmadan açılması mümkün değil. Yani biri buraya basmış ve kediyi bilerek, kasti olarak içine atmış’’ dedi.

ntv.com.tr 30.09.2021 - 14:50 | Son Güncelleme : 30.09.2021 - 22:52

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