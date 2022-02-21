Çöpler ve tıbbi atıklar tüm sahili kapladı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinin sahili çöpler ve tıbbi atıklarla kaplandı. Deniz kenarındaki alan uzun yıllar vahşi depolama alanı olarak kullanılmıştı. Dalgalarla denize sürüklenen çöpler yine dalgalarla sahile geldi. Kıyı boyunu kaplayan çöplerin arasında tıbbı atıkların yanı sıra kemirgen ölüleri de vardı. Bazı vatandaşlar gördükleri manzaraya tepki gösterip evlerine dönerken aldırış etmeyip çöplerin arasında piknik yapanlar da oldu.

Haberler - ntv.com.tr 21.02.2022 - 14:23 | Son Güncelleme : 21.02.2022 - 14:41

TÜRKİYE HABERLERİ