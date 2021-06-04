Çöpten çıkan notalar

Fungistanbul... bir müzik grubu... Çevre kirliliğine dikkat çekmek için kuruldu... Atıkları enstrümana dönüştürüp harika müzikler yapıyorlar. Notalar bu kez hem kulağa hem de vicdanlarımıza sesleniyor.
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NTV 04.06.2021 - 11:56| Son Güncelleme : 04.06.2021 - 12:12
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