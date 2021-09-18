Çorabına sakladığı uyuşturucularla yakalandı

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde bir kişinin üzerinden 427 gram eroin ile 34 gram Afyon sakızı çıktı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

NTV 18.09.2021 - 11:47 | Son Güncelleme : 18.09.2021 - 11:58

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