Çorba bağışıklığı güçlendirebilir mi?

Tuzlu gargara yapmak yararlı mı? Sıcak su virüsü öldürür mü? Sarımsağın virüse karşı etkisi var mı? Herhangi bir çorba bağışıklığı güçlendirebilir mi? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Mehmet Ceyhan, NTV yayınında yanıtladı.

NTV 17.03.2020 - 01:00 | Son Güncelleme : 17.03.2020 - 01:33

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