Tuzlu gargara yapmak yararlı mı? Sıcak su virüsü öldürür mü? Sarımsağın virüse karşı etkisi var mı? Herhangi bir çorba bağışıklığı güçlendirebilir mi? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Mehmet Ceyhan, NTV yayınında yanıtladı.
Abone ol
Paylaş
NTV 17.03.2020 - 01:00| Son Güncelleme : 17.03.2020 - 01:33
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.