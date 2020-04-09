Corona hastalarına evde telefonla takip

Corona virüsle mücadelede hasta ve temaslıların takibi önemli bir rol oynuyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen pandemi izolasyon takip sistemi hayata geçti. Cep telefonlarına indirilecek uygulama sayesinde hasta ve temaslıların hareketleri takip edilecek. Uyarılara rağmen kurallara uymayanlara ceza kesilecek.

NTV 09.04.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 09.04.2020 - 09:25

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