Corona virüs: 65 yaş üstüne izin saati değişti

15 ilde 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günündeyiz. Sokaklara, caddelere ve meydanlara bir kez daha, sessizlik hakim oldu. Kısıtlama 19 Mayıs gece saat 24'te sona erecek. Marketler, manavlar, kasaplar bugün ve yarın kapalı olacak, Pazartesi ve Salı günü ise 10 ile 16 saatleri arasında açılabilecek.
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NTV 16.05.2020 - 12:51| Son Güncelleme : 16.05.2020 - 13:22
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