Corona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Bu bir tatil dönemi değil, korunma dönemi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Corona Virüs Bilim Kurulu'nun planlandığı gibi saat 10.30'da toplandığı belirtildi. Kurul çalışmalrını sürdürüyor. Peki virüse karşı yeni önlemler alıncak mı? Corona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, NTV ekibinden Serkan Kaya'nın sorularını yanıtladı.

13.03.2020 - 14:09 | Son Güncelleme : 13.03.2020 - 14:40

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