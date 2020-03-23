Corona virüs evcil hayvanlardan bulaşır mı? (Veterinerler yanıtladı)

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, bazı yanlış bilgiler nedeniyle insanların daha fazla panik yaşamasına neden oluyor. Virüsle ilgili öne sürülen yanlışlardan biri de, evcil hayvanların hastalık taşıma riski olduğu yönünde. Star Haber ekibi konuyu veteriner hekimlere sordu. İşte ayrıntılar...

23.03.2020 - 13:40 | Son Güncelleme : 23.03.2020 - 13:53

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