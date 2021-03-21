Corona virüs hiçe sayıldı: Gelin ve damat sokak ortasında halay çekti
İstanbul Bağcılar’da kalabalık bir grup sokak ortasında düğün eğlencesi düzenledi. Maske ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı eğlencede, gelin ve damadının da aralarında olduğu grup, dakikalarca halay çekti.
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ntv.com.tr 21.03.2021 - 11:47| Son Güncelleme : 21.03.2021 - 12:01
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