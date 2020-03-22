Corona virüs önlemleri: 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı
İçişleri Bakanlığı, corona virüs önlemleri kapsamında çok kritik bir karar aldı. 65 yaş ve üzeri olanlar ile kronik hastalığı bulananların sokağa çıkması yasaklandı. Bu gruptakilerin ihtiyaçlarının karşılanması için sosyal destek grupları oluşturulacak. İhtiyaçlar telefonla bildirilebilecek. Yasağı ihlal edenlere 3 bin 150 TL idari para cezası verilecek.
Abone ol
Paylaş
NTV 22.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 22.03.2020 - 10:11
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.