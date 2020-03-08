Corona virüs salgınında karaborsaya düşen ürünler

Çin'de aralık ayında ortaya çıkan corona virus  yaklaşık üç ayda 80'den fazla ülkeye yayıldı. Bir çok ülkede insanlar karantina ihtimaline karşı stok yapıyor. Peki hangi ürünler tercih ediliyor? Ayrıntılar haberimizde…

NTV Haber 08.03.2020 - 15:16 | Son Güncelleme : 08.03.2020 - 15:23

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