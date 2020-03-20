Corona virüs testi nasıl yapılıyor?

Corona virüs vakalarının tespiti için test kiti en kritik çalışmalardan biri. Türkiye henüz virüsün yayılmaya başladığı günlerde yerli test kiti geliştirmeyi başardı. Yerli kitlerin bazıları Sağlık Bakanlığı'nın yetkisi ile Türkiye'de kullanımda. İtalya dahil pek çok ülkeye ihraç edilen test kitleri de var. NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu yerli üretim corona virüs testi üreten bir laboratuara gitti, yerli corona virüs test kitlerinden birini inceledi.
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NTV 20.03.2020 - 15:16| Son Güncelleme : 20.03.2020 - 16:15
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