Corona virüs: Türkiye'de 24 saatte 1592 yeni vaka

Türkiye'nin virüsle mücadelesini yansıtan veriler açıklandı. Son günlerde olduğu gibi, yeni vaka sayısındaki artış sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artışın belli bölgelerde olduğu uyarısında bulundu.

NTV 16.06.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 16.06.2020 - 09:23

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