Corona virüs: Türkiye'de 24 saatte 1592 yeni vaka

Türkiye'nin virüsle mücadelesini yansıtan veriler açıklandı. Son günlerde olduğu gibi, yeni vaka sayısındaki artış sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artışın belli bölgelerde olduğu uyarısında bulundu.
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NTV 16.06.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 16.06.2020 - 09:23
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