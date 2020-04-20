Corona virüs uçuş trafiğini böyle etkiledi

Corona virüs salgınının hava ulaşımı üzerindeki etkisi büyük.  Avrupa hava seyrüsefer güvenliği örgütü Eurocontrol, uçuş trafiğinde gerçekleşen değişimi gösteren bir animasyon yayınladı. Animasyon, corona virüs salgınının dünyadaki hava trafiğine dramatik etkisini gözler önüne serdi.

NTV Haber 19.04.2020 - 23:58 | Son Güncelleme : 20.04.2020 - 00:21

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