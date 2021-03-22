Corona virüs vaka sayısı bir ayda yüzde 212 arttı

Corona virüs vaka sayısındaki endişe verici artış sürüyor. Ülke genelinde vaka sayısı yaklaşık bir ayda yüzde 212 arttı. Bu artışı sadece tedbirsizlikle açıklamanın mümkün olmadığına dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Sıla Akhan'a göre virüste Türkiye mutasyonu bile söz konusu olabilir. (Haber: Yağız Şenkal, Kameraman: Ahmet Uçar)

ntv.com.tr 22.03.2021 - 13:46 | Son Güncelleme : 22.03.2021 - 14:04

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