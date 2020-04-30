Corona virüs yılların lezzetini bitiremedi (Ustasından lezzet sırları)

Diyarbakırda corona virüs nedeniyle seyyar çiğköfte tezgahları kapandı. Ancak kentte paket servis yapan yerler açık. Ramazan sofralarına çiğköfte götürmek isteyen Diyarbaklılılar asırlık lezzet için sıraya gidiyor. NTV Diyarbakır muhabiri kentteki bir çiğköfteciye giderek corona virüs günlerinin nabzını tuttu.

NTV 30.04.2020 - 13:21 | Son Güncelleme : 30.04.2020 - 15:01

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