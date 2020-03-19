Corona virüs zararına karşı 19 maddelik ekonomi paketi (Ekonomik İstikrar Kalkanı)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen 'Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı'nın ardından alınan önlemleri duyurdu. İşte 100 milyar liralık Ekonomik İstikrar Kalkanı adı altında corona virüse karşı alınan 19 önlem... HABERE GİT
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NTV 19.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 19.03.2020 - 10:04
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