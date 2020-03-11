"Corona virüse karşı en önemli önlem hijyen"

Profesör Doktor Bülent Ertuğrul; corona virüse karşı en önemli önlemin hijyen olduğunu söyledi. Türkiyede ilk corona virüs vakasının görülmesinin ardından NTV yayınında konuşan Ertuğrul, toplu alanlardan uzak durulması, tokalaşma ve öpüşmeden kaçınılması gerektiğini söyledi.
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NTV Haber 11.03.2020 - 04:10| Son Güncelleme : 11.03.2020 - 04:22
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