"Corona virüse karşı en önemli önlem hijyen"

Profesör Doktor Bülent Ertuğrul; corona virüse karşı en önemli önlemin hijyen olduğunu söyledi. Türkiyede ilk corona virüs vakasının görülmesinin ardından NTV yayınında konuşan Ertuğrul, toplu alanlardan uzak durulması, tokalaşma ve öpüşmeden kaçınılması gerektiğini söyledi.

NTV Haber 11.03.2020 - 04:10 | Son Güncelleme : 11.03.2020 - 04:22

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