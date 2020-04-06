Corona virüse karşı verdikleri savaşı kazandılar

Türkiye'de corona virüsten ölümler de vaka sayısı da her geçen gün artıyor. Bununla birlikte corona virüs tedavisi gören hastalardan bin 42'si taburcu edildi. Hastalar arasında 70 yaş üstü kişiler de var. Tedavisi sona eren hastalar alkışlarla taburcu ediliyor.
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NTV 06.04.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 06.04.2020 - 14:26
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