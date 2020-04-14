Corona virüste son durum: Türkiye'de can kaybı 1296, toplam vaka sayısı 61 bin 49

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saattte 4 bin 93 kişide daha virüs tespit edildi. 98 kişi ise hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca artan test sayısına işaret etti, "Buna göre vaka sayısındaki artış hızı azalıyor" dedi.

NTV 14.04.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 14.04.2020 - 10:03

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