Corona virüste son durum: Türkiye'de can kaybı 1296, toplam vaka sayısı 61 bin 49
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saattte 4 bin 93 kişide daha virüs tespit edildi. 98 kişi ise hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca artan test sayısına işaret etti, "Buna göre vaka sayısındaki artış hızı azalıyor" dedi.
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NTV 14.04.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 14.04.2020 - 10:03
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