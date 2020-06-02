Corona virüsten 24 saatte 23 can kaybı

Son 24 saatte 23 kişi hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı 4 bin 563 oldu. 827 yeni vaka tespit edilirken, 974 kişi taburcu edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs salgınına yönelik son verileri açıkladı.

NTV 02.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 02.06.2020 - 10:08

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