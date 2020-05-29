Corona virüsten can kaybı 4 bin 461 oldu

Son 24 saatte 30 kişi hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı 4 bin 461 oldu. Bin 182 yeni vaka tespit edilirken, bin 576 kişi taburcu edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs salgınına yönelik son verileri açıkladı.

NTV 29.05.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 29.05.2020 - 09:16

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