Corona virüsten can kaybı 4 bin 461 oldu

Son 24 saatte 30 kişi hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı 4 bin 461 oldu. Bin 182 yeni vaka tespit edilirken, bin 576 kişi taburcu edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs salgınına yönelik son verileri açıkladı.
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NTV 29.05.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 29.05.2020 - 09:16
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