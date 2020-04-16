Corona virüsü yenen Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu NTV'ye konuştu: 30 gün hastanede kalarak rekor kırmış olabilirim

Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, corona virüs tedavisinin ardından taburcu olduğu hastaneden alkışlarla uğurlandı. Tutluoğlu, NTV canlı yayınında hastalığın seyrini ve ilk etkilerini anlattı.

16.04.2020 - 16:34 | Son Güncelleme : 16.04.2020 - 16:54

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