İşte corona virüsün kodları ("Süper yayıcı" gruba dikkat!)
Uzmanlar; corona virüsü farkına bile varmadan başkalarına bulaştıranlar hakkında uyarıyor. Sadece koku alma duyusunda kayıplar yaşayanlar da hasta olabilir. Merak edilen diğer bir soru da virüsün deri ve kulak yoluyla da bulaşıp bulaşmadığı. İşte bu soruların yanıtları ve ayrıntılar...
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NTV 07.04.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 07.04.2020 - 09:21
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