Corona virüs en çok uçakları vurdu (NTV Muhabiri, yerdeki uçaklar hakkında bilgi aldı)
Corona virüs en çok havayolu taşımacılığını etkiledi. Dünya genelinde uçuşlar yüzde 90 azaldı. Türkiye'de de durum farklı değil. Yerdeki uçakların yeniden havalanabilmesi için prosedürlere göre korunması ve bakımlarının yapılması gerekiyor. NTV Muhabiri Ahmet Örsoğlu, Havacılık Editörü Tolga Özbek ile yerdeki uçakların son durumunu konuştu.
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NTV 30.04.2020 - 12:29| Son Güncelleme : 30.04.2020 - 13:29
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