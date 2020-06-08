Coronavirüs: Günlük vaka sayısında artış var

Türkiye'nin virüsle mücadelesinde geldiği noktayı anlatan verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Bir önceki gün 878 olan vaka sayısı 914'e yükselmiş durumda. Bakan Koca bir kez daha uyardı, "Tedbir azaldıkça tehdit artıyor" dedi.

NTV 08.06.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 08.06.2020 - 10:26

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