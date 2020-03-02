Corona virüs nedeniyle 3 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs salgınına yönelik önlemler kapsamında üç ülkeye daha uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Çin ve İran'ın ardından, İtalya, Güney Kore ve Irak ile geliş-gidiş tüm uçuşlara ara verildi.
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NTV 02.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 02.03.2020 - 09:35
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