Corona virüs taziye çadırından 7 ilçeye yayıldı

Öyle bir hastalıkla, öyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız ki, tek bir kişi bile, onlarca insanın hastalanmasına yol açabiliyor. Bunun bir örneği, Van'da yaşandı. Yasak olmasına rağmen, taziye çadırı kurulan mahallede, virüs tespit edilen kişi sayısı 101'e yükseldi.
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NTV 12.05.2020 - 15:00| Son Güncelleme : 12.05.2020 - 15:48
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