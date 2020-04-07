İnönü Üniversitesi'nde immün plazma yöntemiyle Covid-19 tedavisi başladı

Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde "immün plazma" yöntemiyle Covid-19 tedavisi başladı. Corona virüsü yenen bir hastadan alınan plazmalar; yoğun bakım ünitesindeki bir hastaya verildi. Tedavinin üç gün içinde sonuç vermesi bekleniyor.

NTV 07.04.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 07.04.2020 - 09:27

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