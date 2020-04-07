İnönü Üniversitesi'nde immün plazma yöntemiyle Covid-19 tedavisi başladı
Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde "immün plazma" yöntemiyle Covid-19 tedavisi başladı. Corona virüsü yenen bir hastadan alınan plazmalar; yoğun bakım ünitesindeki bir hastaya verildi. Tedavinin üç gün içinde sonuç vermesi bekleniyor.
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NTV 07.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 07.04.2020 - 09:27
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