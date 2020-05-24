Corona virüs: Türkiye'de 24 saatte 32 can kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin virüsle mücadelesine ilişkin son 24 saatin verilerini paylaştı. Virüs nedeniyle 32 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı ise, son 3 günün aksine yeniden binin üzerine çıktı.

NTV 24.05.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 24.05.2020 - 09:22

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