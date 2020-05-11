Coronavirüs: Türkiye'de can kaybı azalıyor

Türkiye'de corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısındaki azalma devam ediyor. Son verilerde dikkat çeken, can kaybı sayısının 50'nin altına düşmüş olması. Verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı ve paylaşırken de "Mücadeleyi ciddiyetle sürdürelim" uyarısında bulundu.
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NTV 11.05.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 11.05.2020 - 09:19
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