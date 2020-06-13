Corona virüs: Vaka sayısı 1000'in üzerine çıktı

Günlerdir ekranlara getirdiğimiz revahet görüntüleri rakamlara da yansıdı. Uzun bir aradan sonra virüs salgınında yeni vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı verilere göre, bir günde 15 kişi hayatını kaybetti. Bin 195 yeni vaka tespit edildi. Bakan Koca "Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor" dedi.

NTV 13.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 13.06.2020 - 09:13

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